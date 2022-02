Masopust v Prostějově

Masopustní veselí odstartuje v 10:00 průvodem okolo rynku, na pořadu bude mimo jiné pohádka pro malé i větší, jarmareční kejklování, připraveni budou žongléři a kejklíři a zahraje i masopustní kapela.

"Je to akce, na kterou se každoročně těším, a to nejen kvůli zabíjačkovým specialitám, z nichž černá polévka patří k mým nejoblíbenějším, ale také se těším na masopustní průvod a vůbec celý program. Věřím, že si to po všech covidových opatřeních už opravdu pořádně užijeme," říká náměstkyně pro kulturu Milada Sokolová.

