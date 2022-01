Mimi šéf:Rodinný podnik, americký animovaný film

ČSFD 58%

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračování s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda, což jejího otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství je čeká. Za všechno může Tina, která je ve skutečnosti tajnou agentkou organizace Baby Corp a má za úkol odhalit velké spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím podivným ředitelem. A i když je Tina hodně šikovná, ví, že bez pomoci se neobejde. Po ruce má tatínka, strejdu a sci-fi vychytávku, která umí dočasně z dospělého udělat malé dítě. A tak se chlapi promění v chlapce a vydají se do akce, při které k sobě znovu najdou cestu a kromě toho, jen tak mimochodem, zachrání svět, tak jak ho máme rádi...