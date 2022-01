Lubomír Lichý - Kreslený humor

Jak jsem potkal Olomouc.

"Pokud budu věřit na náhody, tak to bylo už kdysi dávno dané. A pokud na ně nevěřím, tak to vyjde nastejno. Svoji manželku jsem poznal v Hradci Králové, ale to jsem nevěděl, že jezdila pravidelně na prázdniny k dědečkovi a babičce a taky ke strejdovi a tetičce do Týna nad Bečvou. Jejich statek byl pod Helfštýnem a zažila tam krásné dětství.

Druhá náhoda, která nás spojila s Olomoucí byl náš syn. Studoval tamní filozofickou fakultu, otevřeli totiž katedru japanologie. A tak jsme ho vozili na koleje a navštěvovali příbuzné. A dokonce i naše dcera má velkou kamarádku v Olomouci, s kterou se často navštěvují. A když se potom se na mne obrátilo Vlastivědné muzeum v Olomouci a nabídlo mi možnost vystavovat svoje kresby, tak jsem na to musel kývnout.

