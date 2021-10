Behind the Door je posluchačsky mimořádně přívětivý crossover jazzu snad se všemi žánry populární hudby. Jejich hudba je pestrobarevným vyprávěním příběhů, které vás strhnou. Tuhle původem frýdeckomísteckou partičku nezastaví ani korona. V prosinci loňského roku vydali svou v pořadí už čtvrtou desku s názvem RA!, kterou nahráli v hudební režii Filipa Jelínka (J.A.R, Dan Bárta, …) a za kterou získali cenu Jantar v kategorii Kapela roku 2020. Seznam jmen, se kterými členové spolupracují nebo spolupracovali, už nabývá opravdu úctyhodných rozměrů – Sexy Dancers, Monkey Business, Roman Holý, Vltava, Vladimír Mišík, Čechomor, David Stypka, Kateřina Marie Tichá a mnoho dalších využívá služby Ondřeje Klímka, Lukáše Čunty nebo Matěje Drabiny. Přesto si všichni stále (už 17 let!) najdou čas tvořit s Behind the Door. Využijte výjimečné možnosti slyšet Behindy a jejich novou desku naživo!