Dny židovské kultury v Olomouci

Košer je košer.

Kašrut rozdělující nebo stmelující?

Kašrut není jen rituální porážka. Jedná se o široký koncept etiky stravování i přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu. Etický přístup ke stravování je jedním z nejsilněji diskutovaných témat dneška. Judaismus přitom význam úsloví jsem tím, co jím řeší již po staletí.

Stravovací rituály se staly pevnou součástí židovské identity. Kašrut se nevztahuje nutně pouze na jídlo a jeho přípravu. Co je tedy kašrut, a je dnes ještě košer? Jak mohou zásady košer stravování přispět do dnešní diskuze o moderní a ekologické kuchyni? 14. ročník festivalu se zaměří na historický vývoj fenoménu košer stravování až do současnosti, včetně jeho environmentálních aspektů, mimo jiné i v kontextu globální klimatické změny.

