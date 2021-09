Viktor Genčur a Evžen Vondráček uvádějí Viktora Genčura jako Golden Haze v prémiovém Koncerto Grando v rámci zahájení crowfoundingového projektu celopotiskových triček Drastická Šťáva 2021. Autor: Viktor Genčur. 30 letý designér styl: metamoderní, vzor, ​​hyper abstrakce, textury, současnost domácí design, vzory, patterndesign, design tkanin, Posledních 10 let jsem hledal perfektní styl vzorů. Pořád nevím, která je dokonalý, ale doufám, že mi ukážete co je pro tebe to pravé.