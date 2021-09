Oživ centrum Olomouc III

Oživ centrum se vrací na Horní náměstí a přinese zábavu pro děti i dospělé. Na náměstí se spojíme s oslavami Dnů evropského dědictví a o kulturní program tedy nebude nouze. Festival Oživ centrum 10. - 11. září 2021 na Horním náměstí! Bohatý kulturní program, zábava pro děti, letní kino, food zóna a design trhy se SWAP koutkem oživí Horní náměstí v Olomouci. Určitě si nenechte ujít symbolické zahájení s tisíci ekologicky rozložitelnými balonky. Na co se můžete těšit? Design market Na festival přinášíme tradiční design festival, kde bude možné zakoupit oblečení od lokálních tvůrců a designové doplňky, ale i sortiment z kategorie bytových dekorací, přírodní kosmetiky, pochutin, potřeb pro zvířátka nebo dětské zboží. Swap koutek Vezměte doma to, co nepotřebujete do našeho koutku a odneste si jiný stylový kousek. Bude vás to bavit a přispějete k ekologičtějšímu způsobu nakupování. Farmářské trhy Čerstvé, kvalitní a lokální produkty objevíte na farmářském trhu. Spojíme krásné prostředí historického centra s možností zakoupení prvotřídních produktů přímo od zdejších poctivých farmářů a výrobců. Gastro & ood zóna Kromě farmářského trhu nabídne Oživ centrum samozřejmě tradiční nálož dobrot všeho druhu. Zakládáme si na Gastro & food zóně, která přinese inspiraci a zajímavé trendy ze světa současného kulinářského umění. Letní kino V pátek 10. 9. od 21.30 bude na Horním náměstí připraveno ZDARMA letní kino. Přijďte si užít trhák českých kin komedii MATKY.