Festival Řeka v Olomouci

V pátek 10. a sobotu 11. září proběhne v Olomouci už šestý ročník festivalu Řeka má duši. Tentokrát nese podtitul Z pohádky do pohádky. Bude se odehrávat hned na několika místech a malým i velkým divákům přinese bohatý program v podobě koncertů, letního kina, zážitkových jízd městem a pohádkových plaveb po řece Moravě.

Program festivalu vypukne v pátek ve 20:00 na Olodvorku promítáním kultovního filmu podle předlohy Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu. Vstupné zdarma.

V sobotu od 16:00 vypukne na Olodvorku hlavní kulturní program. Vystoupí několik hudebních skupin a umělců (Eva Hrabalová, Kristýna, Tony Joch a doprovod, My Own Star v akustickém provedení, olomoucká stálice Suger and Spice Holding Company a na závěr Dj Pauser a Jordy).

VSTUPNÉ OPĚT ZDARMA!

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE