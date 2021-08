Letní exkurze v Palírně U Zeleného stromu

Prostějovská Palírna U Zeleného stromu slaví 503 let od svého založení. Při této příležitosti připravila speciální prohlídky pro veřejnost. Které budou probíhat v letních měsících téměř každý pátek. Během nich se návštěvníci dozví o historii tohoto evropského unikátu, nahlédnou do sklepů, kde zrají ušlechtilé destiláty, a chybět nebude ani degustace tří vzorků. Historie palírny sahá až do 16. století, kdy se v domě U Zeleného stromu v Prostějově šenkovalo pivo a víno a pálila kořalka. Jde o unikát nejen v Česku, ale i v rámci celé Evropy, kde neexistuje palírna s delší historií. Na exkurzi v Palírně U Zeleného stromu se dozvíte zajímavosti z minulosti i současnosti výroby lihovin v Prostějově. Mimořádně zajímavá je také prohlídka sklepů, kde je stařeno statisíce litrů značkových lihovin. Cena prohlídky včetně degustace: 130 korun Na prohlídky je nutné se předem registrovat na e-mailu exkurze@palirna.cz Následující termíny exkurzí: 13. 8., 20. 8. od 13.00. Více informací na www.palirna.cz