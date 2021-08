Pivovarské slavnosti HOLBA v Hanušovicích

Ryzí pivo z hor, bohatý program, oblíbené pivní soutěže a jedinečná kulisa Jeseníků – to jsou letos již 17. Pivovarské slavnosti v Hanušovicích, které tradičně pořádá pivovar HOLBA. Akce se uskuteční v sobotu 4. září 2021 od 11:00. Na místě budete moci ochutnat veškerý sortiment pivovaru letos poprvé v čele s tankovým Keprníkem!

Také vás čekají koncerty kapel Slza, UDG nebo Dalibora Jandy. Milujete ryzí pivo, které má více než stoletou tradici? Máte rádi zábavu, uvolněnou atmosféru, hudbu a soutěže? Pak prožijete svůj den snů v malebných Hanušovicích v pivovaru HOLBA na jejich oblíbených Pivovarských slavnostech. Dveře areálu se otevřou v sobotu 4. září již v 11:00. Letos proběhnou již 17. Pivovarské slavnosti HOLBA. „Každý rok se snažíme našim příznivcům dopřát něco speciálního. Tentokrát jsme pro ně nachystali náš jedinečný Keprník přímo z tanku. Jedná se o unikátní ležák s ručně sbíraným horským chmelem. Nebude chybět ani tankový filtrovaný nepasterovaný ležák Holba Šerák, který je naší vlajkovou lodí a získává ocenění i v zahraničí. Posledním je letošní obhajoba zlata z roku 2019 na mezinárodní degustační soutěži European Beer Challenge 2021 v konkurenci několika tisíců vzorků piv ze 39 zemí světa,“ prozrazuje Ing. Ondřej Hnila, manažer marketingu Pivovaru Holba.

Kromě pivních degustací si návštěvníci užijí také několik koncertů v čele s oblíbenými českými interprety, jakými jsou UDG, Slza a Dalibor Janda. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program plný soutěží. Více na www.pivovarskeslavnosti.cz/, kde jde také možné zakoupit předem vstupenky. Do 22.8. je seženete za zvýhodněnou cenu 250 Kč, od 23.8. do 3.9. za 300 Kč, na místě zaplatíte 350 Kč. Vstupenky také můžete zakoupit ve Značkové prodejně Pivovaru Holba v Hanušovicích. V ceně máte lákavou neomezenou konzumaci piv a vybraných nealko nápojů. Děti do 140 cm mají vstup zdarma.