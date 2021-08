Olomoucké shakespearovské léto - O popleteném kouzelníkovi

Už pošesté pro vás Divadlo Tramtarie pořádá letní open-air festival Olomoucké „nejen“ shakespearovské léto.

Čeká vás bohatý doprovodný program. Zábava, atrakce, hry, malování na obličej, žonglování a spoustu dalšího. Program začíná již ve 13 hodin!

Byl nebyl jeden kouzelník, jmenoval se Fanda a byl to ten… nejhorší kouzelník na světě. No ano, slyšíte dobře! Tedy ne, že by neuměl vůbec kouzlit, to zase ne, jenom jaksi vždycky vykouzlil něco úplně jiného, než měl původně v úmyslu. A přesně tomuhle Fandovi se jednoho dne stalo, a to je pravda pravdoucí, že chtěl vykouzlit mouku, ale omylem vykouzlil holku! No jo, ale co s ní?… Veselá pohádka pro děti od tří do devadesáti tří let o tom, že tam, kde je láska, se kouzlí mnohem líp! Režie: Vladislav Kracík

Vhodné pro děti od tří let.

Hrají: Richard Beran, Dominika Hrazdílková, Vít Pištěcký