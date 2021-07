XI. ročník Festivalu vojenské historie

Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living-history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.



Akce přesunuta z původně plánovaného termínu 22. – 23. 5. 2021.



Podrobnosti na: festivalhelfstyn.cz a na Facebooku Helfštýn – festival vojenské historie, oficiální stránka



Vstupné:

Plné (dospělí): 200 Kč

Snížené (studenti, držitelé průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, příslušníci ozbrojených složek ČR – policie, městská policie, AČR a příslušníci Integrovaného Záchranného Systému): 150 Kč

Děti do 15 let: 100 Kč

Děti do 6 let: ZDARMA