Mezinárodní hudební festival Blues Alive oznamuje první účinkující jubilejního dvacátého pátého ročníku, který proběhne od 11. do 13. listopadu 2021 v Šumperku. Z USA přijedou několikanásobní držitelé prestižních cen Blues Music Awards: jedna z největších harmonikářských hvězd historie Rick Estrin s kapelou The Nightcats a legenda chicagského blues, zpěvák a kytarista John Primer. Oba získali ocenění i při posledním ročníku cen - Rick Estrin & The Nightcats byli vyhlášeni Kapelou roku a John Primer Umělcem roku v tradičním blues. Vedle nich v Šumperku zahrají americký kytarista Kirk Fletcher, britský zpěvák Pat Fulgoni s formací Blues Experience, americký pianista Bruce Katz s britským harmonikářem a zpěvákem Gilesem Robsonem a holandský zpěvák a kytarista Hans Theessink.

Program dvacátého pátého ročníku Blues Alive vedle těchto oznámených jmen doplní brzy další účinkující v rámci hlavních večerů v Domě kultury, koncerty v menších sálech po celém Šumperku, noční jam sessiony, výstava fotografií k jubileu festivalu i akce v rámci oslavy osmdesátin Boba Dylana.

Do programu Blues Alive se také kvalifikují vítězové talentové soutěže Blues Aperitiv, jejíž živé finále proběhne 11. září v Šumperku.