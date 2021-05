Sluha dvou pánů - Pivovar Holba

V Pivovaru Holba v červnu opět ožijí improvizovaná prkna znamenající svět. Ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc se v areálu hanušovického pivovaru odehrají dvě úspěšná divadelní představení: Ve čtvrtek 10. června se návštěvníci mohou těšit na český muzikálový klenot Starci na chmelu a v sobotu 12. června na kultovní komedii plnou osobitého humoru Sluha dvou pánů.

Sluha dvou pánů (12.6.)

Slavná komedie italského dramatika Carla Goldoniho je vtipnou ukázkou toho, jaké zmatky může přinést snaha posluhovat hned dvěma pánům najednou. Děj se odehrává v italských Benátkách, kde chaota Truffaldino slouží jak snoubence, tak jejímu nastávajícímu, aniž by to tito dva věděli. Dodáme-li, že snoubenka se navíc vydává za svého bratra a že Truffaldino dokáže poplést snad i to, co ani poplést nejde, je jasné, že se diváci mohou těšit na hru plnou převleků, vtipných situačních kotrmelců a komických střetů.