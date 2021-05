Představení JAMU - studenti absolventského ročníku Muzikálového herectví Krásný večer, dámy a pánové, vydejte se s námi na šílenou jízdu, na kterou nezapomenete. Od zaplivaných čtvrtí New Yorku, kde vládnou Tryskáči a Žraloci přes zločinem prohnilé Chicago. Cestou se zastavíme v Londýně pro masový koláč paní Lovettové za zvuků francouzské revoluce. A to je jen kousek naší pouti… protože to bude daleko větší!!! Inscenace Broadway Babies mapuje nejen muzikálovou historii, ale především přenáší na jeviště ta čísla, která byla pro vývoj muzikálu zásadní a díky nimž se tento žánr těší velké oblibě dodnes.

Námět a režijní koncepce: Hana Mikolášková Režie: Marek Mojžíšek Překlady písní: Hana Mikolášková, Alžběta Šáchová, Jiří Josek, Ivo T. Havlů, Zdeněk Borovec, Zuzana Čtveráčková, Michael Prostějovský, Jan Werich a Jiří Voskovec, Pavel Šrut, Dramaturgie: Jakub Hekl Hudební aranžmá: Martin Konvička Aranžmá sborů a korepetice: Dada Klementová Choreografie: Hana Achilles Scéna a kostýmy: Klára Vincourová Produkce: Sylvie Vojtová Light Design: Dalibor Chvátal Světla: Filip Horn Zvuk: Dušan Souček, Vít Kraváček Fotodokumentace: Jan Šmach Pedagogická supervize: Petr Štěpán a Miroslav Ondra Účinkují: Michaela Hasalová Soňa Jágerská Adam Kaňák Zuzana Kasová Kateřina Krupicová Linda Milotová Natálie Rašín Rastislav Širila Jiří Šup Tomáš Tlučhoř