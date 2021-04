Online festival pro děti: AFO Junior

Sekce pro děti AFO Junior nesmí chybět ani na našem online festivalu, který letos proběhne na monitorech vašich zařízení od 27. dubna do 11. května 2021. Pro mladší fanoušky vědy jsme si připravili nejen filmy na naší platformě www.watchandknow.cz, ale také několik dalších programových lákadel!

Soutěž pro všechny zvídavé badatele od 8 do 14 let

Zamysli se nad tím, co momentálně trápí planetu Zemi a jak by se takový problém dal vyřešit. Dokážeš vymyslet nějaký vynález, který by nám s tím problémem pomohl? Více informací na https://afo.cz/afo-junior/.

Jako každý rok bude program AFO zdarma. Všechny filmy najdete ke zhlédnutí na naší platformě www.watchandknow.cz od 27. dubna až do 11. května, ale už teď jsme pro vás vytipovali snímky, které potěší a zaujmou i mladší diváky.

PRO DĚTI OD 1. STUPNĚ ZŠ