Online workshop pro děti: Najdi svého vlastního hrdinu (v této době)!

Úvodních 60 minut workshopu bude inspirováno cykličností prožívání, od hledání svého „domova“, místa v sobě, kde je nám nejpříjemněji, se přesuneme k dynamické části plné pohybu, her a radosti. Jako šťastní hrdinové vyrazíme do světa mezi ostatní, budeme si zkoušet způsoby komunikace skrze nejen slovo, ale i tělo a práci s detailem, pro kterou nám online prostor poskytuje ideální podmínky. Budeme výzkumníky ostatních hrdinů a budeme navazovat nová přátelství. Na závěr se vrátíme opět k sobě a objevíme své superschopnosti, najdeme to, v čem jsme jedineční, výjimeční, originální.

V závěru vytvoříme plakát superhrdiny, který začneme a doděláme sami po ukončení streamu. Poté dílo pošleme na e-mail eliska@afo.cz (Eliška Charvátová, koordinátorka AFO Junior), a pokud budete souhlasit, stane se součástí online výstavy AFO Junior.

Co potřebuji mít u sebe?

Něco na lehnutí na zem (deka, karimatka, polštář na sezení), oblečení na pohyb, papír, pastelky, časopisy, lepidlo, nůžky, nebo také barvičky, dostatek tekutin.

Lektorky: Kristýna Doubravová a Martina Brázdilová

Doporučený věk účastníků: 8–15 let

Maximální počet účastníků: 15

Délka workshopu: 90 minut včetně přestávky

Přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4-Mmao48Q031iBl8usLqCkJENXsBtvgky66pqpLN1kNLZNQ/viewform?gxids=7628