Africké trhy

Do Šumperka se 3. října vrátí to nejlepší nejen ze srdce Afriky! Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Místo: Pavlínin dvůr



Co u nás jako vždy najdete?

Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas.

Exotické ovoce z Asie – oblíbené dračí ovoce, mangosteen, papája, cherimoya a mnoho dalšího.

Nové druhy ovoce z daleké Kolumbie – lulo, curuba, kaktusový fík, žluté dračí ovoce, granadilla,..

Ovoce z Dominikánské republiky – limoncello, sapodilla, červená papája,..

Sušené ovoce – co takhle dát si boží sušený ananas nebo baby banánky?

Dálkami vonící koření ze Zanzibaru.

Extra kvalitní kávu, čaj, marmelády nebo kakaové boby.