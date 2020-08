Barbra Streisand & Ella Fitzgerald - Moravská filharmonie Olomouc

Koncert v podání vokálního uskupení Bohemia Voice v doprovodu Moravské filharmonie vzdává poctu dvěma výjimečným umělkyním, které ovlivnily světový hudební průmysl – Barbře Streisand a Elle Fitzgerald. Na koncertě zazní jejich nejslavnější písně jako Papa Can You Hear Me, Memory, The Lady Is a Tramp, Summertime, How High the Moon, písně z West Side Story a další známé melodie. Okouzlí Vás rozmanitost jejich repertoáru i nové aranže písní těchto ojedinělých zpěvaček.

Účinkující:

Bohemia Voice

Debashish Chaudhuri – dirigent