Jazz in Hall 2020

17. ročník jazzově laděného festivalu Jazz in Hall pokračuje ve své rozšířené třídenní podobě. Startuje ve čtvrtek 8. října filmem o jazzové legendě v kině Retro. Od osmé hodiny večerní se bude promítat film Miles Davis: Birth Of The Cool. Vstupné je 100 Kč

Páteční večer 9. října proběhne v příjemném prostředí Klubu ve Zdi, kde v osm večer vystoupí The Shookies a Dimensionless. Po nich budou mít možnost místní i přespolní muzikanti ukázat svůj talent během plánované JAM session. Vstupné je 100 Kč

Vrcholem akce je ovšem hvězdný sobotní večer - 10. října - tradičně v originálním prostředí zábřežské tenisové haly. Od sedmé hodiny se na podiu vystřídají Moravia Big Band s hostem Valerií Lynn – která jistě uvízla v paměti všem divákům letošní SuperStar. Dále pak Fresh Minute, Marta Kloučková quartet s hostem Davidem Dorůžkou. Hvězdou letošního festivalu bude popově-funková kapela Monkey Business s frontmanem Matějem Ruppertem. Čas mezi jednotlivými koncertními bloky posluchačům zpříjemní kapely venkovní scény, kde bude – stejně jako v minulých letech - možné zakoupit něco dobrého na zahřátí a k jídlu. Vstupné na sobotní večer je 300 Kč v předprodeji, na místě 360 Kč.