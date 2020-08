Meditace v tichu v buddhistickém klášteře (ārāma Karuṇā Sevena)

Je možné přežít 3-4 dny bez mluvení, bez telefonu a televize, aniž bychom měli oční kontakt s jinou lidskou bytostí? Odložte mobilní telefony a pozorně se zaposlouchejte. Meditace ticha je způsob, jak můžete pozitivně změnit svůj život. Možná jste si již zkusili meditaci, odjeli někam meditovat na víkend, nebo dokonce 10 dní, potom tedy víte, jaký pocit to je, nebýt stále ve víru kontrolování emailů, odpovídání na sms a pocitu, že jste nuceni na ně neustále odpovídat. Zavřít se do sebe na pár dní od všech těchto aktivit, do úplného ticha, kde jedinou komunikací je komunikace sami se sebou, je to, co vám chceme po dobu prodlouženého víkendu nabídnout. Rezervujte si už nyní místo na emailu: karuna.sevena.cz@gmail.com, počet míst je omezen.

Co nám může meditace v tichu přinést?

1. Meditace v tichu vás naučí vidět věci tak, jak jsou. Ne tak, jak by měly být, nebo jak bychom je chtěli mít.

2. Naučíte se, jak správně meditovat, jak se sebeovládat a získáte hlubší klid a mír mysli.

3. Získáte více vnitřního prostoru, překonáte nudu a váš život se stane smysluplnější.

4. Naučíte se lépe rozumět svým smyslům, toho, jak fungují chutě, vůně, sluch, doteky, obrazy. Vjemy se stanou intenzivnější a smysluplnější. Můžete se více naučit oceňovat co jíme, dokonce i vodu kterou pijete.

5. Porozumíte vlastnímu utrpení a utrpení druhých, pomíjivosti bolesti a toho, že vše má nějaký začátek a konec.

6. Máte možnost zbavit se svých závislostí. Odstoupením od neustálého mluvení, používání mobilů, televizí, počítačů, dětí nebo partnerů, kteří vyžadují naši neustálou pozornost, se naše mysl zklidní a zpomalí.

7. Meditace v tichu vám pomůže se vyrovnat s těžkostmi každodenního života, zmírní depresi, naučí vás schopnosti žít v přítomném okamžiku –aniž byste byli závislí na hluku moderního života, který nás ubíjí.