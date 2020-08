Hudci na Křelově

Přijďte prožít krásný romantický podvečer do starobylé pevnosti Fort XVII Křelov u Olomouce a zaposlouchat se do písní v podání kapely Hudci z Kyjova. Stálice na folklorní scéně, Cimbálová muzika Hudci z Kyjova, pro Vás hraje a zpívá lidové a jiné písně v tradiční a zároveň neotřelé stylizaci již 26 let. Přijďte i Vy ochutnat z našeho hudebního menu sevírovaného pro Vás nyní na Křelově. Rádi zahrajeme právě tu Vaši oblíbenou!