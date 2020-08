R E S I D E N C E no.4

Čtvrté číslo série R E S I D E N C E je tady!



Touha po elektronické hudbě je po posledních měsících větší a větší. Párty people potřebují pořádný zvuk, tvrdé beaty, znamenité melodie a kvalitní DJs. Na této párty nic z těchto věcí nebude chybět. Co se týká zvuku, o to se postarají báječné prostory multikulturního klubu Karnola. A co zbytek? To si pod svá křídla vezme kvalitní místní hranická scéna ve složení Mir&La Czech, Daniel V, raven a Dave Ripper.



Čtvrtý díl ze série bude ještě lepší než ty předchozí!



Vůbec neváhejte, klikněte na účast a čekejte na další info. 11.9. pro Vás připravíme ten nejlepší možný koktejl pro vaše uši. DEEPHOUSE/TECHHOUSE a TECHNO.



Těšíme se na Vás!