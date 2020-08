Veselé hrátky z pohádky do pohádky vtáhne děti do děje českých pohádek, které znají z televizní obrazovky. Budou moci pomáhat skřítkům opravit střechu, zatančit si na trpasličí svatbě, chránit hrad před obrovským drakem a vydat se do lesa loupit spolu s loupežníkem Lotrandem. Přitom si zazpívají, naučí se nové tance a vyzkouší si divadelní kostýmy. Pohádkami provází král Jaroslav II. a královna Berta I.

Zpívá Jaroslav Beneš a slovem provází Kateřina Tomanová.

