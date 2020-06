Pro-Pain / Olomouc / Palouček před Sklubem

Až z New Yorku za námi na závěr léta přiletí kapela Pro-Pain! Žánrově se řadí na pomezí hardcore punku, groove metalu a thrash metalu a letošním rokem slaví 29. výročí společného hraní. V čele kapely stojí zpěvák a basák Gary Meskil, který dal kapelu dohromady spolu s bubeníkem Danem Richardsonem. Oba tehdy společně působili v podobně žánrově zaměřené kapele Crumbsuckers. Na kontě mají prozatím na patnáct studiových alb, přičemž to poslední - Voice of Rebellion - vyšlo v roce 2015. Fanoušci proto s napětím očekávají nějaké nové kousky. Tak snad se jich brzo dočkáme.

Na paloučku před Sklubem nás navštíví v sobotu 29. srpna.

Otevření: 16:00