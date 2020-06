Tomáš Klus / Olomouc / Palouček před Sklubem

Tomáš Klus působí na československé hudební scéně od roku 2008, kdy vydal své první album Cesta do záhu(d)by. To se velmi rychle vyšvihlo na první příčky hitparád, oblíbila si ho rádia a s nimi i veřejnost. Najdeme na něm několik písní, které Tomáš Klus hraje na svých koncertech dodnes a to včetně té s názvem Dopis, která jej proslavila a začala jeho kariéru. Od té doby se u něj mnoho změnilo, důraz na melodii a hra s textem je ale jeho rukopisem i nadále. Osobní přerod vyjádřil v roce 2014 na albu Proměnamě, které stalo nejprodávanějším albem toho roku. Jeho zatím poslední deska vyšla v roce 2019 a je založená na spolupráci nejen s jeho Cílovou skupinou, ale taky ostravskou Janáčkovou filharmonií. Jeho koncerty jsou většinou bezmála tříhodinovým přívalem lásky, štěstí, radosti a energie a hlavně bývají dlouho dopředu vyprodané. Proto s nákupem vstupenek na jeho koncert (pátek 17. července) na paloučku u Sklubu neotálejte! Celou filharmonii si s sebou pravděpodobně nepřiveze, o zážitek ale nepřijdete. I sám s Cílovou skupinou vydá za celý orchestr. Těšíme se na čas, který strávíme spolu!

Otevření areálu: 16:00 Začátek koncertu 19:00