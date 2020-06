Harlej / Olomouc / Palouček před Sklubem

Na dalším z našich venkovních koncertů na paloučku se můžete těšit na oblíbenou českou rockovou kapelu Harlej, kteří za námi do Olomouce přijedou v neděli 5. 7. Společně hrají už 25 let a za tu dobu stačili svým fanouškům naservírovat čtrnáct desek. Tu poslední - Smutku dávám sbohem - vydali letos v březnu, jen chvíli předtím, než se zavřely koncertní sály. Smutek je teď už snad za náma a my se těšíme, až nám před Sklubem předvedou, jak má vypadat správnej českej rock v jejich podání! I na tenhle koncert bude omezené množství vstupenek kvůli kapacitě, tak sledujte událost ať nepropásnete příležitost!

Otevření areálu: 16:00

Začátek koncertu: 19:00