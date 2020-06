Letní divadelní dílna pro děti od 10 do 14 let

Přijď s námi vytvořit představení v prostorách divadla! 20.–25. července 2020 Existuje něco jako osobní styl pohybu každé bytosti na tomto světě? Jak se pohybuje kočka, jepice nebo mořská řasa? Jaký mezi sebou mají vztah, když jeden může zašlápnout druhého? A co valící se kameny, co si asi říkají, když se konečně pohnou a jak zní jejich pohyb? Co všechno kolem sebe neustále slyšíme za zvuky? A co se to se zvuky stane, že z nich vznikne hudba?

A dá se hudba tvořit ze zvuků, které nás obklopují, ze slov, které říkáme? Budeme řádit, křičet i brebentit, běhat, ale i hledat si pro nás ten nejpřirozenější pohyb. Budeme se snažit vnímat vše, co je okolo nás a co je naší inspirací. Budeme zvuky tvořit, budeme na ně reagovat a hledat situace, ve kterých by měly zaznít. To vše si budeme moci zažít ve společném prostoru a společném čase letního Divadla na cucky a jedno je jisté, na konci z nás bude tvůrčí skvělá parta! Cena: 2.500 Kč (v ceně je zahrnut i oběd) Lektoři: Kristýna Doubravová vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu.

Ač ji dramatická výchova provázela celým životem, bakalářské studium absolvovala na UP - obor pedagogika-sociální práce. Druhým rokem studuje magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze. V Divadle na cucky nyní lektoruje dětské divadelní studio a dále vyučuje předmět dramatická výchova na ZUŠ Zábřeh. Martina Brázdilová je absolventkou tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současnosti pedagožka na Základní umělecké škole, lektorka spontánního pohybu a projevu, tanečnice, jogínka a vášnivá koupelnová zpěvačka. Aleš Macenauer, student environmentalistiky a hudební samorost, autorsky tvůrčí pod pseudonymem Zapomělsem. Při práci s dětmi dává v hudbě velký prostor improvizaci a ponoření se do okamžiku.

Přihláška se stane závaznou až po uhrazení kurzovného. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za dítě najdeme náhradníka. Pro další informace neváhejte nás neváhejte kontaktovat na atelier@divadlonacucky.cz