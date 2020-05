Mini For Model

Poslední červnový víkend tj. 27. a 28.6. se můžete těšit na mini verzi oblíbené modelářské výstavy For Model. Tentokrát se akce netradičně uskuteční ve venkovním prostoru Smetanových sadů okolo rybníčku a v pavilonech G a H.

Základní informace:

sobota: 9:00 - 18:00

neděle: 9:00 - 17:00

Vstupné:

Základní vstupné: 60 Kč

Senioři nad 65 let, děti 6 - 15 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P: 40 Kč

Děti do 6 let: vstup zdarma