Na zahájení Šternberského kulturního léta pod hvězdami v roce 2020 se divákům představí zpěvačka Tereza Mašková. Tereza se nejvíce zajímá a nejvíce ji naplňují žánry jako pop a funk. Mezi její největší úspěch patří to, že vyhrála v roce 2018 pěveckou soutěž SuperStar. Krátce po svém vítězství v SuperStar dostala nabídku účinkovat v 5. řadě show Tvoje tvář má známý hlas, kde skončila na 4. místě. Přijďte si i v této nelehké době s námi užít koncert Terezy Maškové a tak podpořit naši kulturu ve Šternberku. Na nádvoří kláštera zazní spousta jejich písní jako například Žár nebo New me.