Divadelní červen open-air 2020 - Jsem do tebe

Jsme v tom spolu a spolu pro vás budeme znovu hrát, vzkazují Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Tramtarie a Divadlo na cucky. Olomoucké soubory obnovují po vynucené pauze svou činnost, současně se rozhodly načas opustit stálé scény a hrát pro diváky pod širým nebem.

Akce s názvem Divadelní červen open-air nabídne více než dvě desítky představení, diváci se mohou těšit na komedie, pohádky i koncerty. To vše v atraktivním prostředí areálu Korunní pevnůstky.

18. 6., 21:00 Jsem do tebe (Divadlo na cucky)

Příběhy holky a kluka z jedné třídy, z jednoho sídliště nebo z tábora... Co kdyby se všechny ty prožité příběhy lásky nekončily závěrem školního roku nebo léta?

IT'S A MATCH! ahoj, co ty tady? pamatujes si me?