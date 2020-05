Divadelní červen open-air 2020 - Když se zhasne

Jsme v tom spolu a spolu pro vás budeme znovu hrát, vzkazují Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Tramtarie a Divadlo na cucky. Olomoucké soubory obnovují po vynucené pauze svou činnost, současně se rozhodly načas opustit stálé scény a hrát pro diváky pod širým nebem.

Akce s názvem Divadelní červen open-air nabídne více než dvě desítky představení, diváci se mohou těšit na komedie, pohádky i koncerty. To vše v atraktivním prostředí areálu Korunní pevnůstky.

Roman Vencl & Michaela Doleželová

Když se zhasne

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.

Délka představení: cca 1 hod. 40 min., bez přestávky.