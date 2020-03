Štěpfest 2020

16.5.2020 - 2 pódia - 10 kapel - plno zážitků - plno muziky!

Hlavní stage

15:00 - 16:00 Donnie Darko

17:00 - 18:00 Queens of Everything

19:00 - 20:00 Cocotte Minute

21:00 - 22:00 Hentai Corporation

23:00 - 23:59 The Truth Is Out There

Vedlejší stage

16:05 - 16:55 MEOW

18:05 - 18:55 Rabies

20:05 - 20:55 Hanz's Fvckers

22:05 - 22:55 HAZYDECAY

00:05 - 01:00 The Atavists