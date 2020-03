Vojta Violinist v Olomouci

Vojta Violinist je Šumavský rodák, co procestoval svět. Při poslechu jeho hudby cítíte, že našel domov především ve svém srdci… World music v kapele o jednom členu vás roztančí i dojme. Cítíte ty hory, řeky, vzdálené cesty i letícího sokola nad lesem. Vojta používá looper a hraje na mnoho hudebních nástrojů, jako jsou didgeridoo, buzuki, bansuri flétna, cajon a další perkuse. Nástroj, který je téměř součástí jeho těla, jsou housle.

Pro Vojtu je hudba prostorem, kde se může hluboce propojit a komunikovat jak sám se sebou, tak i s ostatními a s místy, kde se bariéry času a úsudku prolínají. Vojtův koncert je zážitek umělecký, relaxační, léčivý i extatický. Jaký bude ten váš? Přijďte si poslechnout hudbu lahodící všem smyslům a svobodně si zatančit na rytmy, které otevírají brány do jiných světů. Rodiny s dětmi jsou vítány! Děti do 10 let mají vstup zdarma a děti starší + studenti mají zlevněné vstupné.