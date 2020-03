Poslední noc s Claudií

Že život nedává smysl? No to počkejte, co vás čeká po něm! Bláznivá komedie o tom, jak tři čeští outsideři omylem zachránili lidstvo před zkázou. V hlavní trojroli Marek Zahradníček!

Režie: Vladislav Kracík

Obsazení:

Jaromír: Marek Zahradníček

Dita, Gaba, Rozhodčí: Barbora Šebestíková

Silva, Claudia, Matka Jaromíra: Dominika Hrazdílková

Matka Dity, Jane, Komentátor 1, Basák: Tereza Toth Čápová

Muž v bílém: Vít Pištěcký

Oddávající, Komentátor 2, Zeus: Václav Stojan

Premiéra: 1. a 2. října 2019 v 19 hodin

Délka představení: 2 hod. 30 min. včetně přestávky