"Dvacet dobrý, ale voko bere" neboli Monkey Business vyráží na výroční dvacetiletou šňůru, která bude oslavou jednoho z nejlepších životních stavů člověka, a to je, když má našinec bytelnou kapelu, navíc plnou kamarádů, spoustu skvělých fanoušků, ten stav trvá už dlouhých dvacet let a zdá se ,že to ještě hodnou chvíli potrvá. Na koncertech zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Na některých štacích se zjeví jako deus ex machina dechová sekce. Přijď to tedy s námi oslavit anebo jak chceš.

Monkey Business Monkey Business je přední česká hudební a koncertní skupina hrající pop a funk. Vedle J.A.R. a Sexy Dancers je dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého.