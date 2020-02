Hranická rocková scéna devadesátých let

Staré hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety, vzkazy upozorňující muzikanty na nadměrný hluk nebo audioprůvodce s hudebními ukázkami, to všechno uvidíte a uslyšíte na výstavě, která připomene hranické kapely ze „svobodných a divokých“ devadesátých let minulého století.

Po revoluci v roce 1989 se na kulturní mapě Hranicka vynořily bigbítové kapely, jejichž počet se vyšplhal až na téměř dvacet aktivních hudebních těles. Mnohým odchovancům této éry se podařilo prosadit na celostátní úrovni; kupříkladu Petr Marek s projektem Midi Lidi, Boris Carloff nebo kapely Traktor, November 2nd či Silent Stream of Godless Elegy.

Výstava tak nahlédne do historie těchto a dalších kapel – Tarantula, O.K.No, Oranice, Last Dream, Noonies, Bubble Gun, Huygensův princip, Živec Ortoplaz, Unarclub, Ration of Cannabis, Memoria, Laila, Scapegoat, Raimond, Wizard či Citron za dob Václava Vlasáka a Fanyho Michalíka. Přiblíží atmosféru Hudebního klubu Na staré střelnici a prvních ročníků festivalu Rockové Hranice. Těšit se můžete na instalaci dobové rockové zkušebny. Dozvíte se, kdo z místních hvězd získal ocenění Zlatý slavík, Anděl nebo Český lev. Vyzkoušet si budete moci theremin, zvláštní hudební nástroj, který rozezníte bez jediného dotyku. Chybět nebudou ani hudební ukázky v moderní podobě, kdy si je zájemci budou moci poslechnout pomocí svých mobilních telefonů. Součástí výstavy bude také velkoplošná projekce.