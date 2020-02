Saki Matsumoto / Usurahi

Saki Matsumoto (1983) absolvovala studium grafického designu na Kuwasawa Design School v Tokiu. Po ukončení studia se věnovala grafice a knihařství. Významné rozhodnutí učinila po příležitostech zapojit se do různých projektů, které byly inspirátorem jejího zájmu o ilustraci. V rámci grafického designu se snažila kombinovat různé umělecké směry a ilustraci. Krátký čas studovala v Londýně, následně po přestěhování do Prahy studovala ilustraci a grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v atelieru Visual Arts u Mileny Dopitové. Sama říká, že život v České republice ovlivnil její vkus, zejména co se týká barevnosti. Nejužívanější techniky, které používá ve své tvorbě, jsou litografie, lept, kresba perem, sítotisk a risografie, která se v poslední době stala oblíbenou tiskařskou technikou, pro autorské tisky, plakáty apod.

Hlavními tématy jejich ilustrací je víra v nadpřirozené bytosti, které propojuje příšerami, přírodou, duchy, temnotou, lidovou tradicí a mytologií. Tento způsob uměleckého projevu japonského animismu vyjadřuje např. ilustracemi v knihách Anny Bobrekové nebo také v knize „Škola v Baraumi“ japonského autora Kendžiho Mijazawy (kniha byla oceněna v Lipsku). S odkazem na japonskou mytologii kombinuje se slovanskou tradicí masopustu také ilustrace v knize „Ztracené jaro“. V roce 2018 svou ilustrační tvorbu prezentovala v knihách „Dráček/Little Dragon“ autora Petera Roche a „Ezau a Jákob“ autorky Ivany Pecháčkové.

Její umělecký projev představuje zvláštnost kresby spojovanou s japonskou citlivostí a inspirací evropského umění, kterou získává studiem v Londýně a Praze. Není až tak jednoduché analyzovat její projev u některý jednotlivých prací. Divák se nakonec musí vrátit, aby mohl sám pochopit celistvost kompozice a projevené myšlenky. Samozřejmě, že to se nejvíce týká samostatných grafických listů. Ovšem u ilustrací knih musí divák myšlenkově propojit obsah literárního díla s ilustrační grafikou, tím dosáhne celistvosti přednesu celého uměleckého díla. Nedílnou součást grafických prací tvoří čistá barevnost jednotlivých motivů. Saki Matsumoto barevnost nehledá ve velmi široké paletě, používá soubor nejvýše pěti barev a celkovou kompozici tak utváří z detailů začleněných do volných souvislostí, které tak vytvoří samostatnou atmosféru napětí, ale také uvolnění. Je nutné podotknout, že v tomto střídání pocitů se odráží právě princip souhry japonského animismu, mytologie a lidové tradice.

Saki Matsumoto je od roku 2017 členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha. Její ilustrace a grafika byly oceněny také v zahraničí: „Tokyo illustrations society competition“ (2017, Tokio, Japonsko), II. Reward of Student package competition in Central Saint Martins (2013, Londýn, Velká Británie), Finalist of the book fair „It’s a book“ (2016, Lipsko, Německo).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie