Čertovy obrázky aneb neodolatelný svět karet

Výstava o kartách a karetních hrách Vás všechny provede světem karetních her. Víte, odkud a kdy se karty vůbec vzaly? Víte, jak staré jsou zmínky o tom, že se hrálo v karty v českých zemích? Na to Vám odpoví naše výstava.

Dozvíte se vše o původu karetních her, o tom, kdo ze známých osobností rád „karbaničil“, jakým způsobem byli hráči v karty pronásledování a postihováni. Dozvíte se, jaké symboly se na kartách objevují, jak se karty dělí…

Specifická část bude věnována kartářskému řemeslu. Díky tomu se dozvíte, jak karty vznikaly, kolik v sobě toto řemeslo kloubilo jednotlivých dovedností. Ačkoliv vlastnictví karet bývalo dlouho ne levnou záležitostí, řemeslo kartáře příliš výnosné nebylo.

Třešničkou na dortu budou ukázky nejstarších karet z 16. století. Tyto staré karty se objevily často díky neuvěřitelným náhodám. Často byly součástí jiné knihy, někdy byly nalezeny pod starou prkennou podlahou, jindy v hradním komíně.

Další zajímavou oblastí je fenomén vykládacích karet. Lidé se od pradávna zabývali výkladem budoucnosti a karty byly jedním z prostředků, jak ji vykládat. Uvidíte, jaké symboly představovaly smrt, věrnost, lásku, spravedlnost…

A víte, co jsou to tzv. planetky? I to Vám ukáže výstava...

V neposlední řadě výstava seznámí zájemce s nejvýznamnějšími výrobci karet, kdy zvláštní důraz bude v rámci výstavy kladen na jednotlivé techniky výroby karet.

Budete mít takto možnost shlédnout chronologický vývoj karet od 16. století do současnosti.

Výstava je určena pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a její součástí budou interaktivní prvky.