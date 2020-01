Jana Šindelová & Michal Motyčka

Vizuální umělkyně, teoretička a kurátorka Jana Šindelová se narodila ve Šternberku. Studovala výtvarnou výchovu na Pedagické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Teorii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze a Internationale Sommerakademii v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific.

Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C., dále také v Galerii Klatovy – Klenová a v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí.

Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav, a vydali 9 publikací. Je spoluautorkou monografie Václav Cigler: prostory/projekty z roku a dalších publikací, například Steven Henry Madoff, Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason z roku 2010, Cigler, Motyčka: Akčytom Relgic z roku 2016, Václav Cigler, Michal Motyčka: Jsme 100 (We are 100), Otevřený hrob (The open Tomb), Událost místa (Spatial occasion) z roku 2018, Václav Cigler: Kresby (Drawings) z roku 2019, Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole (Light Field) z roku 2019.

Architekt a umělec Michal Motyčka se narodil v Praze. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1992–2001, ateliér Sklo v architektuře profesora Mariana Karla na Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v letech 1995–2000, studijní stáž na Škole architektury profesora Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1999 a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA v letech 1999–2000.

Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v americkém Corning Museum of Glass, v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Výstavu uvede Ondřej Michálek.