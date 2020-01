Exkluzivní autorskou premiéru Impression uvede v olomouckém Muzeu moderního umění přímo ve výstavě grafiky „Art & Print / Post.Print“ francouzská choreografka, scénografka a animátorka Marie Gourdain. Premiéra i dvě reprízy se odehrají v hlavním výstavním prostoru Trojlodí ve čtvrtek 16., v pátek 17. a v sobotu 18. ledna vždy od 19 hodin.

Inspirací pro inscenační tým je moderní grafika – tělo, povrch, vrstvy, záhyb, výduť, otisk, světlo, stín, přítomnost, mizení, objevení se, fragment, figurace a metamorfóza. „Jde o jedinečnou příležitost pracovat v takovém prostředí a krásné výstavě. Skvěle to komunikuje s mojí prací, která je na pomezí výtvarného umění a tance. Grafický pohled na svět je to, co se snažíme v představení rozvinout," říká Marie Gourdain.

Performance Impression je vizuální a taneční kompozice pro dvě tanečnice s živým doprovodem hudebníka. „Obdobné autorské premiéry v naší vlastní produkci chceme rozvíjet coby součást hlavních výstavních projektů. Marie Gourdain jsme oslovili cíleně pro její výtvarné zaměření. Ze zkoušení s celým týmem mám velkou radost, probíhá v nadšené a otevřené atmosféře," doplňuje Petr Dvořák, dramaturg Muzea umění Olomouc.

Vstupenky na premiéru jsou již téměř vyprodané, ale zájemci mají pořád šanci využít obou repríz.

Na performanci naváže 25. února v Trojlodí koncert současné experimentální hudby japonsko-francouzského dua Seijiro Murayama (perkuse, hlas) a Jean-Luc Guionnet (saxofon).