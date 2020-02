Do…! Proč se vždycky musíme do všeho tak hrnout? Bydlet spolu. Splněno! Zásnuby. Splněno! Potom si myslíte, že jste na chvíli mimo ohrožení... Ne! Svatba. Splněno! Byt. Splněno! Auto. Splněno! A když už si myslíte, že jste splnili všechno, lidé začnou civět. V tváři mají takový ten výraz: „A kdy už uvidíme nějaké dětičky?!?” (Nejen) o těchto úvahách je nová česká one man show TÁTA. Vstup dětí do našeho života všechno změní. Jaké to je stát se otcem? Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout a přežít Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy mužům a pochopí vše dosud nepochopené. Každý, kdo už podobnou zkušeností prošel, se v jednotlivých situacích určitě najde. Ostatní se pobaví a rodičovství se rozhodně nezaleknou.