Přednáškový maraton 2020

Přednáškový maraton je komunitní akce, na které přednášejí odborníci i laici pro veřejnost. Téma přednášek není nijak omezeno a i proto je to jedinečná akce v regionu i v celé republice. Akce bude probíhat o víkendu 10.-12.1. v budově zábřežského gymnázia. Nebojte se přijít klidně i na jedinou přednášku, vstup není nijak omezen. Letos se uskuteční již devátý ročník této akce. Letos jsme si pro vás připravili hlavní a vedlejší program.

V rámci hlavního programu se můžete těšit na nejlepší přednášky z minulých let a prémiové přednášky od významých osob ve svých oborech. Ve vedlejším programu budou přednášky od laiků a nadšenců, kteří by se rádi podělili o své znalosti a poznatky z nejrůznějších oborů. Letos se můžete těšit například na přednášky: -Proč vypadáme jak vypadáme, aneb za co všechno může genetika? -

Výživou ke zdraví -#BEZESTRACHU: Aneb co jste vždy chtěli vědět o bláznovství -Přednáškový imperialismus -Globální klimatická krize v datech -Praktická prednáška na Neurónové síte -Anarchie -a mnohé další

Pro zapálené návštěvníky je zde možnost zahájit "maraton" už v pátek večer a pokračovat non-stop až do brzkého nedělního rána. Více o prodloužené variantě najdete na našich internetových stránkách.