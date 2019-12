Už jste o tom slyšeli? Olomoucký The Ples se blíží! Pojďte s námi 21. 2. 2020 oslavit událost plesové sezony v RCO. Nenechte si ujít taneční vystoupení Jana Ondera s herečkou Danou Batulkovou, hudební doprovod světového Big Band orchestru Gustava Broma, originální latinsko-americkou kapelu Dos Cubanas nebo taneční módní přehlídku známé české návrhářky Sandry Švédové! To vše a mnoho dalšího, včetně bohaté tomboly, vám přinese 3. ročník události The Ples.