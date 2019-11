Vánoční městečko v Šumperku

Vánoční městečko vyroste poprvé u šumperské radnice a stane se příjemným místem setkávání pro všechny milovníky voňavých punčů, pravé jesenické medoviny, lahodné kávy a dalších specialit.



Vánoce v Šumperku se v letošním roce ponesou v duchu řady novinek. Tou první bude rozsvícení vánočního stromu, který se poprvé rozsvítí na nám. Míru u radnice ve čtvrtek 5. prosince po 17. hodině. Kromě tradičních vánočních pochutin v podobě svařeného vína, punče a dalšího vánočního zboží se můžete těšit na bohatý hudební a kulturní program.

Během čtvrtečního večera přijede k radnici sv. Mikuláš, který společně se starostou města rozsvítí vánoční strom. Během večera při svařeném vínu či jiné pochutině se můžete zaposlouchat do písní hudební skupiny A.M. Úlet, která bude večerem návštěvníky provázet. Stejně jako v loňském roce je hlavním partnerem akce Skupina ČEZ. „Touto cestou bych chtěl poděkovat skupině ČEZ za finanční podporu, díky níž jsme mohli připravit pro obyvatele města Vánoce v novém podání na nám. Míru u radnice s pestřejším kulturním a hudebním programem a také s novou světelnou výzdobou,“ uvedl starosta města Šumperka Tomáš Spurný.

Vánoce u radnice potrvají do čtvrtka 26. prosince.

Obvyklá provozní doba od 9 do 21 hodin (pouze na Štědrý den do 14 hodin) bude letos opět v pátky a na Mikulášský den 5. prosince prodloužena do 23 hodin. Kromě pestrého hudebního a kulturního programu u radnice se během adventu můžete také těšit na tradiční farmářské trhy na Hlavní třídě.

Doprovodný program:

Čt 5. prosince

17.00 | Průvod od Hotelu Grand na nám. Míru u radnice, setkání se sv. Mikulášem, slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu, koncert A. M . Úlet

Pá 6. prosince

Andělský pochod MŠ Borůvka

9.15 | nám. Míru u radnice, 9.30 | pošta, 9.40 | Točák, 9.50 | obchodní dům

10.00 | nám. Míru u radnice > Prodej vánočních štol z Bad Hersfeldu, výtěžek z prodeje poputuje na dobročinné účely

18.00 | nám. Míru u radnice > Vánoční zpívání s herci Divadla Šumperk

So 7. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Lucie Cover Band

Ne 8. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Haleluja Band

St 11. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Česko zpívá koledy – zpívají všichni s herci Divadla Šumperk + koncert komorního sboru ŽAVEZ

Čt 12. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Petra Zindler – zpěvačka olomouckého divadla zpívá nejkrásnější světové melodie

Pá 13. prosince

9 .00 – 16.00 | Hlavní třída (mezi obchodním domem a Hotelem Grand) > Šumperské vánoční farmářské trhy

18.00 | nám. Míru u radnice > Cimbal Hell Band – moderní cimbálovka hraje Buty, Mňágu, Adele, Čechomor a další

So 14. prosince

9.00 – 14.00 | Hlavní třída (mezi obchodním domem a Hotelem Grand) > Šumperské vánoční farmářské trhy

17.30 | nám. Míru u radnice > MŠ Borůvka, Taptýda, Anna Lukášová & Litera

Ne 15. prosince

16.00 | Kostel sv. Jana Křtitele > Adventní koncert souboru Avonotaj pro šumperské Kameny zmizelých

18.00 | Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie > Klasika Viva: Vánoční pastorale na zámku

Po 16. prosince

17.00 | u sovy > Koledy v podání Šumperského dětského sboru Motýli

Út 17. prosince – Čt 19. prosince

nám. Míru u radnice > Vánoční zabíjačka u radnice – prodej zabíjačkových specialit

St 18. prosince

15.15 | nám. Míru u radnice > Vánoční besídka mateřských škol - MŠ Borůvka, MŠ Pohádka, MŠ Sluníčko a MŠ Veselá školka

Čt 19. prosince

15.15 | nám. Míru u radnice > Koncert Růžových dětí Šumperského dětského sboru Motýli a Vánoční besídka základních škol - ZŠ Sluneční, ZŠ Vrchlického, ZŠ Dr. E. Beneše a ZŠ Šumavská

Akci budou od 14.30 doprovázet tvořivé dílničky SVČ Doris a ZpDvpp Šumperk.

Pá 20. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Holátka

So 21. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Micash a VoHuBa

Ne 22. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Moravští muzikanti

Po 23. prosince

18.00 | nám. Míru u radnice > Madalen

So 28. prosince

19.00 | Divadlo Šumperk > Vojnarka – derniéra