KLBCK Vánočka

Dámy a pánové, KLBCK crew si vás dovoluje pozvat na vánoční večírek ve velkém stylu!

Vánoční KLUBÍČKO je vždy to nejlepší, co můžete od párty v Prostějově očekávat. Přesto vás letos čeká něco víc! Jste zvědaví? Jste napnutí? Držte si čepice tohle bude fakt zběsilá jízda! ;)

Předně hlásíme: DRUM&BASS bude na hlavní stagei! Dramaturgem je tentokrát pán Harry (jdu do baráku!) Junior. Nečekejte žádný pomalý rozjezd. Jízda v tomhle vlaku bude rychlá jako té-žé-vé a vostrá jako ká-ef-cé! Chcete víc? Co dělá párty párty? Co takhle namíru ušitý krystalicky čistý zvuk, který vám načerchá tělo i zevnitř.

DNB NEURO STAGE - HOLOTROP, ELWIRA, GHOSTBUSTER, CADY, ONDRASH, HARRY JR.

A co přinese druhá stage? Čekejte TECHNO ! Míň světel a o to víc kvalitní zvuk - premiéra KLBCK sound systemu. TECHNO STAGE - ALLEKI, MR.DUCK, KLBCK DJS. Tohle Klubíčko bude velký předvánoční dárek pro vás. Tak si pro něj přijďte ;-)