V autorské komedii Roberta Bellana se můžeme znovu setkat se známými postavami Vinnetouem, Old Shatterhandem, Ribannou, Samem Hawkensem, bídákem Santerem a dalšími. Můžeme sledovat již mnohokrát shlédnuté příběhy jako je osvobození zajatého Vinnetoua Old Shatterhandem, nebo slavné pronásledování Old Shatterhanda Vinnetuovým otcem na kajaku po hladině jezera a souboj odehrávající se ve vodě. Ale právě proto, že se tyto filmové scény odehrávají na divadelních prknech, zachází s nimi inscenační tým s nadsázkou a humorem. Vzniká tak výborná zábava pro mladší publikum a trocha nostalgických vzpomínek pro pamětníky.