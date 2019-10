Žena obecná je one woman show Ivany Jirešové, které se odehrává v její hlavě. Jaká by byla definice ženy dnes? Není žena dnes tak trochu muž? Kdy se to stalo a jak z toho ven. Otevřená komediální zpověď, kterou byste si v reálném životě nedovolili. Ale když jde o meditaci?