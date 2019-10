The Beatles Celebration

Baletní soubor vyslyšel přání svých diváků, a tak jsou tu opět The Beatles! Choreograf a režisér Robert Balogh chce v nové inscenaci připomenout jejich jedinečnost: hravost, šarm, pestrou muziku a pozitivní pohled na svět. The Beatles jsou dodnes nejznámější skupinou na světě. Jejich vliv na hudební historii byl nezměrný a počet prodaných desek snad ani nelze zjistit. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr – to jsou čtyři přátelé, jejichž talenty zapadly ideálně do sebe. Počátkem šedesátých let jejich jména v Anglii nikdo neznal. O několik let později ležel nejslavnější kapele své doby u nohou celý svět. Do života skupiny vstoupila i kontroverzní Yoko Ono, která doslova očarovala Johna Lennona a podnítila v něm mnohé výstřelky, politickou angažovanost a pořádání mírových happeningů. Nepřekonatelní „Brouci“ tak opět ožijí na našem jevišti.