Den otevřených dveří a oslava 100. výročí Edwards

Poodhalit tajemství vývěv, které dokáží vyrobit stejně silné vakuum, jaké panuje na Měsíci. Nahlédnout do jedné z nejčistějších místností na Olomoucku, ve které se vyrábí speciální vývěvy a kde nesmí být ani zrnko prachu. Nebo na vlastní oči poznat, jak zábavně se chovají běžné předměty ve vakuu.

Nejen to čeká na návštěvníky Dne otevřených dveří a oslavě 100. narozenin společnosti Edwards, které se uskuteční v sobotu 12. října v Lutíně u Olomouce. Společnost Edwards, největší světový dodavatel vakuových technologií, v letošním roce slaví hned dvě kulatá výročí. „V prvé řadě je to významný historický milník 100 let od založení společnosti, ke kterému došlo v roce 1919 fyzikem Frederickem Davidem Edwardsem v jižní Anglii. Z původní investice 20 liber vznikl za ty roky mnohamiliardový průmysl ve 30 zemích celého světa,“ říká personální manažer společnosti Edwards Martin Tomčala. Druhým výročím pak je 20 let existence výrobního závodu Edwards v Lutíně, který byl založen v roce 1999.

A právě brány lutínského závodu Edwards se v sobotu 12. října od 9.00 do 13.00 hodin otevřou veřejnosti dokořán. Pro návštěvníky bude připravena prohlídka továrny, zábavný i naučný program pro děti či pokusy s vakuem, které osvětlí některé fyzikální zákony. Návštěvníci se mohou těšit také na občerstvení či drobné dárky. „Na Dni otevřených dveří lidem nabídneme možnost seznámit se s provozem, technologiemi, produkty či jejich aplikacemi. To vše podpořené výkladem odborníků, a to jak inženýrů a vývojářů, tak i dělníků, kterým vznikají naše výrobky takříkajíc pod rukama,“ popisuje Lucie Kabešová z lutínského závodu. „Vstup bude samozřejmě pro všechny zdarma a akce se bude konat za jakéhokoliv počasí,“ dodává Kabešová.